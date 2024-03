Lula celebra investimentos da indústria automobilística

(ANSA) - BRASÍLIA, 07 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quinta-feira (7) no Palácio do Planalto, em Brasília, os investimentos de "quase 100 bilhões de reais" anunciados no país por montadoras, entre elas a Stellantis, em meio a um grande "otimismo internacional" com o Brasil.

"A indústria automobilística andava encruada, as empresas fechando, indo embora, de repente, como num passe de mágica, nós recebemos nesse começo do ano o anúncio de quase 100 bilhões de reais de investimentos da indústria automobilística brasileira.

Isso vai ter que gerar emprego", afirmou.

Lula falou em uma solenidade ao lado de ministros e governadores. Na véspera (6), recebeu Carlos Tavares, CEO global da Stellantis, grupo italiano que conta com empresas como Fiat, Jeep e a Peugeot, que anunciou investimentos de 30 bilhões de reais. A Toyota também deve anunciar investimentos de 11 bilhões.

Para Lula, o país vive um momento "de ouro": "O [ministro da Fazenda, Fernando] Haddad recebeu comigo recentemente a diretora-geral do FMI, o diretor do Banco Asiático (de Investimento em Infraestrutura), se vier para cá todo o dinheiro que eles acham, não tem porque a gente não acreditar que o Brasil voltará a fazer parte das principais economias da Terra", projetou. (ANSA).

