Liverpool goleia Sparta Praga e encaminha vaga nas quartas da Liga Europa

O Liverpool encaminhou sua classificação ao golear o Sparta Praga fora de casa por 5 a 1 nesta quinta-feira (7), no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

O argentino Alexis Mac Allister abriu o placar para os 'Reds' logo aos seis minutos cobrando pênalti, antes do uruguaio Darwin Núñez aumentar a vantagem marcando mais dois (25' e 45'+3).

No início do segundo tempo, o Sparta Praga diminuiu com um gol contra de Conor Bradley (46'), mas o Liverpool reagiu rapidamente com o colombiano Luis Díaz (53').

Nos acréscimos, o húngaro Dominik Szoboszlai fechou a goleada do Liverpool (90'+3).

Esta foi a sétima vitória consecutiva do time do técnico Jürgen Klopp, somando todas as competições.

Depois de conquistar a Copa da Liga Inglesa no final de fevereiro, o Liverpool busca mais três títulos na temporada: além da Liga Europa, a equipe lidera o Campeonato Inglês e vai enfrentar o Manchester United nas quartas de final da Copa da Inglaterra.

A goleada sobre o Sparta Praga também serve de motivação para o confronto decisivo do próximo domingo contra o Manchester City, que vale a liderança do Inglês.

