Liga Europa: Milan vence Slavia Praga por 4 a 2

SÃO PAULO, 7 MAR (ANSA) - O Milan venceu o Slavia Praga, da República Tcheca, por 4 a 2 no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

A partida aconteceu no estádio de San Siro, em Milão, e foi condicionada pela expulsão de El Hadji Malick Diouf, lateral-esquerdo do Slavia, aos 26 minutos do primeiro tempo.

O Milan abriu o placar aos 34 com Olivier Giroud, mas cedeu o empate dois minutos mais tarde com o gol de David Doudera.

Os rossoneri, no entanto, foram para o intervalo com uma vantagem de 3 a 1 graças aos gols de Tijani Reijnders aos 44 minutos e Ruben Loftus-Cheek aos 46.

Na segunda etapa, mesmo com um a menos, o Slavia descontou com Ivan Schranz aos 20 minutos.

O Milan, no entanto, recuperou uma vantagem de dois gols quando Christian Pulisic fechou o placar aos 40 da etapa final.

Com a vitória por 4 a 2, o time do técnico Stefano Pioli vai se classificar para as quartas de final mesmo se perder por um gol de diferença no jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira (14), às 14h45 no horário de Brasília, em Praga.

O Slavia precisa vencer por dois gols de diferença para forçar uma prorrogação ou por três gols para avançar no tempo normal.

No domingo (10), o Milan joga às 11h no horário de Brasília contra o Empoli, de novo em San Siro, mas agora pelo Campeonato Italiano.

Os rossoneri ocupam a terceira posição com 56 pontos, 16 a menos que a líder Juventus, a 11 rodadas do fim do torneio.? (ANSA).

