Líder norte-coreano manipula arma ao inspecionar base de treinamento

O líder norte-coreano Kim Jong Un exibiu uma arma durante a inspeção de uma importante base de treinamento operacional, onde pediu às Forças Armadas que intensifiquem as "simulações de guerra real", informou a imprensa estatal.

Vestido com uma jaqueta preta de couro, Kim conversou com soldados fortemente armados e observou as manobras de tiros, segundo as imagens divulgadas pela agência oficial KCNA.

Durante a visita, na quarta-feira (6), à base na região oeste do país, Kim afirmou que o Exército da Coreia do Norte deve "intensificar de maneira sustentável as simulações de guerra real destinadas a aperfeiçoar rapidamente suas capacidades de combate para uma preparação perfeita para a guerra", acrescentou a KCNA.

A visita aconteceu no momento em que Coreia do Sul e Estados Unidos executam o exercício anual "Escudo da Liberdade", que inclui manobras de campo, interceptação de mísseis e disparos com munição real.

Pyongyang chamou as manobras de "temerária" e alertou que os dois países pagarão "caro".

A Coreia do Norte afirma que os exercícios de Seul e Washington são um treinamento para uma invasão e disparou mísseis para coincidir com as manobras.

A Coreia do Sul afirmou na terça-feira que o Exército está preparado para possíveis provocações do Norte.

Pyongyang fez referência recentemente à Coreia do Sul como seu "principal inimigo", acabou com as agências dedicadas à reaproximação entre os países e ameaçou iniciar uma guerra se "0,001 mm" de seu território for violado pelo vizinho.

