'Pequena mas cabe bastante coisa': air fryer está com 36% OFF, por R$ 260

Está buscando uma air fryer para fazer refeições mais saudáveis e ter mais praticidade na cozinha, sem gastar muito? Então a fritadeira de 3,5 litros da Multi é uma boa escolha para você.

O modelo CE198 de 127v está em promoção, saindo por R$ 260 na Amazon, parceira do UOL. Ela tem o tamanho ideal para uma família de até três pessoas e vem com acabamento na cor black piano, podendo também se tornar parte da decoração da sua cozinha, já que é compacta e leve. Confira abaixo o que ela tem de bom e o que diz quem já comprou:

O que essa air fryer tem de bom?

O cesto tem capacidade de 3,5 litros.

Potência de 1.500W, para preparar os alimentos de forma mais rápida.

Controle de temperatura de 60ºC a 200ºC.

Possui timer de até 60 minutos.

Cesto interno antiaderente e removível, facilitando na hora da limpeza.

O que diz quem comprou?

O modelo tem nota 4,6 (do total de 5) na Amazon. Confira abaixo alguns comentários de quem comprou:

Excelente produto, esquenta bastante, alimentos ficam ótimos em menos tempo que a anterior que tive de outra marca. Sem contar como é linda

Maria Helena

Eu estou apaixonada...além de linda, funciona perfeitamente. Podem comprar sem medo. Ela é pequena, mas cabe bastante coisa. Com relação a entrega, foi muito rápido, não levou nem 1 semana pra chegar.

Ana Carolina

Maravilhoso, muito leve e fácil de limpar! Nunca achei tanta praticidade em um eletrodoméstico, estava querendo faz tempo, comprei na promoção e amei!

Ariany

Bem fácil e simples de usar, dá para realizar as receitas que estamos acostumados a fazer.

Jean

Pontos de atenção

Um consumidor percebeu que após um tempo de uso a proteção antiaderente se soltou. Confira o comentário abaixo:

Fiz o procedimento certo antes de usar, aquecendo como descrito no manual, mas com 1 mês de uso já está saindo a tinta da aderência da grade. Não sei se a duração da tinta vai ser muita e se prejudica a preparação de alguma receita. Esse é o problema até aqui, de resto ela é perfeita.

Henrique

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).