Batom, lápis e cotonete: conheça o truque viral e produtos para testar

Colocar um cotonete entre os lábios enquanto faz o contorno com um lápis provoca o efeito de uma boca mais carnuda? Viral na internet, essa ideia foi testada pelo Lab da Beleza, que é apresentado pela maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan nas redes sociais de Universa.

Veja adiante como foi o teste e dicas de produtos para experimentar.

Como funciona o truque de contornar os lábios com cotonete?

Passo 1: Prender o cotonete entre os lábios.

Passo 2: Usar o lápis de contorno labial para fazer duas bolinhas no lábio superior e uma no lábio inferior.

Passo 3: Contornar os lábios normalmente com o lápis.

Passo 4: Preencher os lábios com um batom líquido do mesmo tom do lápis.

Ao colocar a técnica em prática, Vanessa Rozan também retirou o cotonete após o último passo, para conseguir preencher o cantinho dos lábios.

E o que ela achou do resultado? "Acho que dificultou 350 vezes, porque eu tive que fazer uma bolinha aqui, outra bolinha lá, outra bolinha embaixo, fazer o contorno, para conseguir dar o efeito de aumentar o lábio e deixar ele com aspecto mais carnudo", opinou Vanessa.

Não sei se a bolinha ajudou minha vida ou não. Agora isso aqui (cotonete) não dá. Essa técnica eu não gostei, não completou a maquiadora.

