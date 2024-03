Justiça do DF aceita queixa-crime de Bolsonaro contra Walter Delgatti

A 3ª Vara Criminal de Brasília aceitou, na quarta-feira (6), queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o hacker Walter Delgatti Neto.

O que aconteceu

O juiz Omar Dantas Lima disse que há "prova da materialidade e dos indícios de autoria". Walter Delgatti terá que apresentar defesa em até 10 dias.

Bolsonaro entrou com uma queixa-crime contra o hacker por calúnia em agosto do ano passado. A defesa do ex-presidente afirma que Walter Delgatti mentiu ao acusá-lo de grampear o ministro Alexandre de Moraes, em depoimento na CPI do 8/1.

"O presidente entrou em contato comigo. Nesse contato, segundo ele, teria um grampo do ministro Moraes. Segundo ele (Bolsonaro), havia conversas comprometedoras do ministro. E eles precisavam que eu assumisse a autoria desse grampo", disse Delgatti na comissão parlamentar.

O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa o ex-presidente, argumenta que a acusação é "mentirosa" e ofendeu a honra de Bolsonaro. O criminalista afirma que a conduta foi ainda mais grave por causa da repercussão na internet e na imprensa.

Walter Delgatti ficou conhecido por hacker os celulares da força-tarefa da Lava Jato e do então juiz Sergio Moro. Ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime. A reportagem tenta contato com a defesa de Delgatti. Se houver retorno, o texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestação.

*Com informações do Estadão Conteúdo