Josias: Zema tem pouco de democrata e menos ainda de preocupação com Brasil

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) se contradiz ao se declarar como democrata poucos dias após participar do ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (7).

É meio risível essa declaração do Zema revelando seu apreço pela democracia quando se verifica que ele esteve no ato da Avenida Paulista estrelado por Bolsonaro, que não fez senão conspirar contra a democracia. Quem der crédito ao Zema e ao seu espírito democrata acabará concluindo que a democracia é um regime isento de democratas.

Não compreendo como uma pessoa que se define como democrata possa ainda se conciliar com o Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado. Um personagem assim se definir como democrata parece piada. Todo mundo sabe que Zema é um aliado de primeira hora do Bolsonaro e de democrata tem muito pouco . Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Zema se mostra mais preocupado com interesses pessoais —de olho nas eleições presidenciais de 2026— do que com os do país ao se mostrar favorável à federalização de estatais como forma de solucionar a dívida de Minas Gerais com a União.

É uma balela isso de que 'estamos aqui para melhorar o Brasil' com essa reunião [com Lula e Fernando Haddad]. Zema está lá para resolver o problema de Minas Gerais. Um pedaço do que os mineiros enxergam como solução parece outro problema, porque empurra no bolso do contribuinte de outros Estados as estatais mineiras.

Querem saldar um pedaço da dívida federalizando estatais mineiras. Isso não é pensar no Brasil. Zema pensa em sua província, tentando resolver seus problemas e viabilizar-se como alternativa presidencial em 2026. Ele tem muito pouco de democrata e menos ainda de preocupação com o Brasil. A forma como ele defende seus interesses é enviesada. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

Zema disse ontem que ele e o presidente Lula acreditam na democracia. A fala ocorreu em entrevista coletiva após reunião entre os dois em Brasília.

O presidente, tanto quanto eu, somos democratas, acreditamos na democracia. Divergência de opinião nós temos até com cônjuges Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

No encontra, o governador e o presidente discutiram a dívida de Minas Gerais com a União. Também discutiram os desdobramentos do desastre causado pelo rompimento da barragem em Mariana, em 2015. Essa é a segunda vez em quase um mês que o governador de Minas e Lula se encontram. No mês passado, o presidente participou de evento para anúncio de investimentos no estado.

Zema participou do ato pró-Bolsonaro. O político foi um dos governadores presentes no evento promovido na Avenida Paulista, no último dia 25, que reuniu apoiadores do ex-presidente.

