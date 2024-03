Israel "frustrou" todos os esforços dos mediadores para chegar a acordo, diz Hamas

CAIRO (Reuters) - Sami Abu Zuhri, autoridade sênior do Hamas, disse nesta quinta-feira que Israel "frustrou" todos os esforços dos mediadores para chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza.

Ele afirmou à Reuters que Israel estava rejeitando as exigências do Hamas para encerrar sua ofensiva no enclave, retirar suas forças, garantir a liberdade de entrada de ajuda e o retorno das pessoas deslocadas.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi)