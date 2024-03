Israel devolve a autoridades palestinas dezenas de corpos exumados em Gaza

O serviço de imprensa do governo do Hamas em Gaza anunciou nesta quinta-feira (7) que Israel devolveu dezenas de corpos exumados nas últimas semanas na Faixa de Gaza.

Estes corpos vão ser "enterrados em uma fossa coletiva escavada recentemente", perto de Rafah, no sul do território palestino.

A autoridade em Gaza encarregada das passagens de fronteira informou que 47 corpos - que chegaram ao posto de Kerem Shalom, que separa Israel do sul da Faixa de Gaza - "foram levados ao hospital Al Najjar" de Rafah.

O governo do território palestino afirma que as tropas israelenses exumaram "centenas" de cadáveres desde o início de sua operação militar, lançada em resposta ao ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro.

Jornalistas da AFP na região viram corpos sendo enterrados após terem sido, segundo as autoridades do Hamas em Gaza, exumados pelas tropas israelenses em novembro, dezembro e janeiro.

© Agence France-Presse