Índice europeu STOXX 600 salta 1% após decisão do BCE; Novo Nordisk atinge pico recorde

Por Ankika Biswas e Shubham Batra

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa deu um salto na quinta-feira, depois que o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros diante de sinais de arrefecimento da inflação e depois que a Novo Nordisk atingiu um pico recorde com dados encorajadores dos testes de seu medicamento experimental para obesidade.

O índice pan-europeu STOXX 600 atingiu um recorde histórico, fechando com alta de 1,1%, com o setor de tecnologia subindo 2,3%.

Refletindo o sentimento positivo nos principais blocos, os índices de referência da Alemanha, França, Itália e Espanha atingiram recordes históricos.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro também caíram, com os mercados precificando mais de 100 pontos-base de cortes nos juros em 2024, em comparação com 92 pontos antes da decisão.

Ao manter os juros em 4,0%, o BCE ajustou ligeiramente sua mensagem para refletir a queda da inflação no último um ano e meio e novas projeções econômicas mais baixas.

"As ações reagiram às projeções de inflação mais baixas, mas as pessoas também queriam ouvir (a chefe do BCE, Christine) Lagarde dizer que o BCE está aberto a cortar os juros já em abril, se os dados derem suporte. Mas ela foi muito inflexível quanto à necessidade de esperar até junho", disse Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas do Macquarie.

"O BCE reduziu significativamente a projeção de inflação para 2024. Simbolicamente importante foi a redução para 2025, o que implica que a meta de inflação de 2% será atingida no próximo ano."

A Novo Nordisk subiu 8,3% depois que dados dos primeiros testes de seu medicamento experimental para obesidade mostrou uma perda de peso maior em comparação com seu popular tratamento Wegovy. O setor de saúde subiu 2,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,17%, a 7.692,46 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,71%, a 17.842,85 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,77%, a 8.016,22 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,16%, a 33.418,68 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,20%, a 10.319,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,18%, a 6.192,75 pontos.