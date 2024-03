Importação chinesa de soja recua 8,8% no 1º bimestre, para 13,04 milhões de t

São Paulo, 7 - A China importou 13,04 milhões de toneladas de soja em janeiro e fevereiro deste ano, o que representa queda de 8,8% ante igual período de 2023, de acordo com dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 7, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações de soja totalizaram US$ 7,439 bilhões nos dois primeiros meses de 2024, ante US$ 10,83 bilhões entre janeiro e fevereiro do ano passado.Segundo a Gacc, a China importou 1,21 milhão de toneladas de óleos vegetais, baixa de 12,4% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. Em termos de valores, houve queda de 28,7%, para US$ 1,195 bilhão.As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 1,1 milhão de toneladas, recuo de 15,2% ante igual período do ano passado, quando a China importou 1,3 milhão de toneladas. Em valores, as importações em janeiro e fevereiro somaram US$ 3,99 bilhões, 19,1% a menos do que no primeiro bimestre de 2023.A China importou 2,86 milhões de toneladas de fertilizantes em janeiro e fevereiro deste ano, uma alta de 62% na comparação anual, disse a Gacc. Contudo, essas importações totalizaram US$ 960 milhões no período, ante US$ 1 bilhão em igual período de 2023.