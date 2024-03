Ibovespa fecha em queda com temporada de balanços sob holofotes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com as ações da Petrobras entre as maiores pressões de baixa antes do resultado trimestral da petroleira previsto para o final do dia, com atenção particular em um aguardado anúncio sobre dividendos da estatal.

A temporada de balanços também esteve sob os holofotes com a repercussão dos números de empresas como CSN, Taesa, Dexco, entre outros, enquanto o calendário do dia ainda reserva os dados de Arezzo, Fleury e Petz.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,41%, a 128.361,18 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 129.187,69 pontos. Na mínima, a 128.032,56 pontos.

O volume financeiro somava 17,5 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)