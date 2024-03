Ibovespa abre sem viés claro com balanços em foco

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem um viés claro nesta quinta-feira, com agentes financeiros atentos à temporada de resultados, que nesta sessão inclui após o fechamento do mercado o balanço da Petrobras, que deve também anunciar decisão sobre dividendos.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,14%, a 129.067,30 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha variação negativa de 0,02%.

No exterior, a agenda destaca decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), enquanto o chair do Federal Reserve volta ao Congresso norte-americano. Também estarão no radar dados semanais de auxílio-desemprego dos Estados Unidos.

(Por Paula Arend Laier)