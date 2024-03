Greves por aumento de salários nos setores aéreo e ferroviário afetam transportes na Alemanha

Os alemães devem enfrentar muitas dificuldades no transporte nesta quinta-feira (7), devido a uma greve dos funcionários do setor aéreo e ferroviário. O motivo são reivindicações salariais diante da queda do poder aquisitivo por causa da inflação.

Os sindicatos alemães fazem pressão há meses para obter melhores salários e condições de trabalho.

Os condutores de trem, que já tinham feito uma paralisação no final de janeiro, iniciaram greve às 2h da madrugada. A operadora Deutsche Bahn anunciou que apenas uma pequena parte dos trajetos será realizada.

A ação dos ferroviários, prevista para durar 35 horas, marca o início de uma "onda de greves" anunciada pelo sindicato GDL, que batalha por uma redução da jornada de trabalho sem contrapartida de diminuição do salário.

No transporte aéreo, os aeroportos de Frankfurt e Hamburgo cancelaram os voos de partida por causa de uma greve dos agentes de segurança, seguindo um apelo do sindicato Verdi, que também coordena uma greve do pessoal terrestre da companhia Lufthansa durante dois dias - quinta e sexta.

Uma greve em 2022 de um dia afetou cerca de 100 mil passageiros, com entre 80% e 90% dos voos suspensos.

Os empregados de cabine da empresa aérea, que pede um aumento de salário de 15%, também votou na véspera por uma greve, a princípio. O sindicato UFO que os representam estuda as próximas etapas de ação.

Lufthansa fatura em dobro em 2023

A Lufthansa, principal empresa aérea europeia, duplicou o seu lucro líquido em 2023, impulsionado pela procura que continuou a crescer desde o fim da pandemia, bem como pelo aumento dos seus preços.

O lucro chegou a € 1,67 bilhões, um aumento de 112% num ano, tornando-se "o terceiro melhor resultado da história", segundo um comunicado de imprensa divulgado hoje.

No entanto, a empresa disse que espera uma queda dos lucros no primeiro trimestre de 2024, em razão principalmente do impacto de movimentos sociais.

(Com agências)