Governo do Haiti prorroga estado de exceção em Porto Príncipe por um mês (oficial)

O governo do Haiti prorrogou, nesta quinta-feira (7), por um mês, o estado de exceção no departamento da capital Porto Príncipe, atingida pela violência de gangues, segundo publicação no Diário Oficial do país caribenho.

A notícia foi confirmada à AFP por uma fonte do governo, que especificou que "o toque de recolher será aplicado de acordo com as necessidades" das autoridades.

