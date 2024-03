Goldman Sachs prevê que recompras nos EUA ultrapassem US$1 tri em 2025

(Reuters) - O Goldman Sachs espera que as recompras de ações nos Estados Unidos ultrapassem 1 trilhão de dólares pela primeira vez em 2025, impulsionadas pelo forte crescimento dos lucros das empresas de tecnologia e condições financeiras mais flexíveis, à medida que o Federal Reserve considera reduzir os juros.

O banco de Wall Street, em nota datada de 6 de março, disse esperar que as recompras de ações das empresas do S&P 500 cresçam 16%, para 1,08 trilhão de dólares, em 2025, após um aumento de 13%, para 925 bilhões de dólares, em 2024.

"O crescimento dos lucros é o principal impulsionador das recompras de ações no nível do índice", disseram estrategistas de ações dos EUA do Goldman liderados por Cormac Conners e David Kostin, esperando que as empresas de grande capitalização puxem grande parte do peso.

Empresas geralmente recompram suas ações quando se sentem confiantes sobre o futuro e consideram os preços de seus papéis subvalorizados.

Com um ganho de 7% no ano até a data, o índice de referência S&P 500 está sendo negociado perto de níveis recordes, impulsionado pelo frenesi em torno da inteligência artificial e de apostas de queda nas taxas de juros nos EUA. Alguns grandes bancos veem espaço para o índice subir ainda mais.

Os estrategistas do Goldman observaram que o rápido crescimento da receita nas empresas de tecnologia dos EUA deve ser suficiente para financiar investimentos em IA nos próximos anos sem prejudicar os retornos aos acionistas.

Eles também acrescentaram que a incerteza em torno das eleições nos EUA pode levar as empresas a adiar grandes recompras de ações até 2025.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty, Roshan Abraham e SruthiShankar em Bengaluru)