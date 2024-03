Frente da Educação critica Nikolas em comissão: 'Não tem profundidade'

A Frente Parlamentar Mista da Educação, formada por 214 deputados federais e 7 senadores, diz encarar com "profunda preocupação" a condução de Nikolas Ferreira (PL-MG) à presidência da comissão de Educação da Câmara.

O que aconteceu

A Frente diz que Nikolas "não tem atuação na área ou profundidade" para conduzir os debates na comissão. Em nota de repúdio, o conjunto de parlamentares —que incluem nomes do PL, partido de Nikolas — diz que há matérias importantes para 2024 que precisam de uma devida condução, como o "Novo Ensino Médio, o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional da Educação".

Liderança precisa "refletir o engajamento necessário com a urgência e a seriedade que o tema requer", complementam. " O momento exige um diálogo construtivo e ações efetivas que estejam alinhadas com as necessidades reais do País", diz trecho da nota.

Nikolas é conhecido por ser um ávido defensor de Jair Bolsonaro (PL) na Câmara e nas redes sociais, mas prometeu ser um "moderador". "Tenho certeza que eu saio um pouco de debatedor e passo a ser um moderador, porque acredito que os papéis são diferentes", declarou o parlamentar à CNN Brasil.

Para Tabata Amaral, integrante da Frente, extrema-direita conseguiu um "palco" para pautas de costumes. "O que sempre me revolta muito é que eu, como alguém que é líder na pauta de educação, provavelmente vou dedicar uma energia gigantesca nos próximos meses para tentar balancear as bizarrices que vão tentar debater", criticou a deputada durante o UOL News.

Escolha de Nikolas ocorreu após acordo do PL e PT para blindar Saúde. A Comissão da Saúde, além de ter recursos bilionários, comandará o envio de emendas da pasta para os municípios —alvo de disputa entre o centrão e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).