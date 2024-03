EUA têm percepção errada da China, diz ministro das Relações Exteriores

Por Bernard Orr e Ethan Wang

PEQUIM (Reuters) - Os Estados Unidos estão se apegando a percepções erradas sobre a China e ainda não cumpriram suas "promessas", apesar de algum progresso desde que os presidentes Joe Biden e Xi Jinping se encontraram em novembro passado, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesta quinta-feira.

Em entrevista coletiva à margem de uma reunião anual do Parlamento em Pequim, Wang afirmou que os intercâmbios entre os dois países só podem continuar se ambos os lados respeitarem e reconhecerem suas diferenças.

"É preciso ressaltar que a percepção errônea do lado americano sobre a China continua, e as promessas feitas não foram realmente cumpridas", disse Wang no Congresso Nacional do Povo.

"Os métodos de supressão contra a China estão sendo constantemente renovados e a lista de sanções unilaterais está sendo constantemente ampliada", acrescentou.

Os "crimes" que os EUA queriam acrescentar à lista que a China supostamente havia cometido "atingiram um nível inacreditável", segundo Wang.

Ainda assim, Biden deixou claro que os EUA não buscariam uma nova Guerra Fria, nem tentariam mudar o sistema chinês ou apoiar a independência de Taiwan, disse Wang.

Em uma discussão anual e abrangente, Wang adotou um tom relativamente comedido, e também abordou as relações com a Rússia e o conflito na Ucrânia, a Europa, a economia da China e a inteligência artificial.

Wang disse que a China apresentaria um projeto de resolução sobre IA à Assembleia Geral das Nações Unidas, refletindo a necessidade de desenvolvimento e segurança.

"A IA deve estar sempre sob o controle dos seres humanos", declarou ele.