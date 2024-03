Escute seu corpo: 10 sinais de que pode haver algo errado com sua saúde

Nosso corpo é uma fonte de comunicação importante, que pode revelar muito sobre nosso estado de saúde, tanto físico como mental. Perceber o que ele tenta dizer, antes que alguma condição mais grave aconteça, significa prestar atenção às suas alterações, que às vezes podem ser muitas, variadas, bastante sutis, ou até serem confundidas com desconfortos passageiros.

Na maioria das vezes, nenhuma doença ou problema grave surge de repente. Mudanças na capacidade de respirar, enxergar, falar, andar, pensar com clareza ou se comunicar, antes de ocorrerem costumam dar sinais. Por isso, se você os notou, também não espere muito por uma melhora, às vezes pode ser que o quadro exija cuidados médicos o mais cedo possível.

A seguir, veja os principais sinais que o corpo dá quando quer comunicar que precisa de ajuda:

1. Indisposição

Pode englobar cansaço, mal-estar, náusea, dor de cabeça e anunciar diversos problemas de saúde. Por exemplo, insolação, desidratação, hipotensão, exaustão por excesso de trabalho ou exercícios, gastroenterites. Se for uma indisposição que indique algo sério, em geral a duração, frequência e intensidade dos sintomas serão maiores e você pode ter outros, como febre, apatia, perda de peso, sangramentos por fezes e vômitos.

2. Limitação de movimentos

Pode ser decorrente de lesão por esforço repetitivo; osteoporose; osteoartrite, que afeta ossos e articulações, mobilidade do corpo; artrite reumatoide, espondilite, esclerose múltipla, hérnia de disco, miastenia gravis ou Parkinson. Pode ser considerada séria, se em vez de melhorar piorar com o tempo, vir acompanhada de dor, inchaço, calor, vermelhidão e limitar atividades diárias.

3. Batimentos alterados

Imagem: iStock

Se você tiver tontura, fraqueza, falta de ar e junto frequência cardíaca baixa (bradicardia), pode haver relação com hipotireoidismo, infecções, uso de medicamentos e distúrbios na condução elétrica do coração. Agora, frequência cardíaca alta (taquicardia) e em repouso pode ser sinal de estresse, hipertireoidismo, desidratação, uso de drogas estimulantes ou doença cardíaca.

4. Dor no peito

As causas incluem gases (sobretudo ao se dobrar ou movimentar); ansiedade e estresse (a dor costuma vir acompanhada de respiração rápida, suor, palpitações); espasmos no esôfago (piora ao engolir alimentos ou líquidos); doença pulmonar (piora ao respirar fundo, tossir ou deitar); ou infarto (sensação de peso, aperto ou queimação no peito, por mais de 20 minutos ou sem melhora com repouso, e que irradia para pescoço, braço, mandíbula e dá falta de ar e náuseas).

5. Azia

Imagem: iStock

Queimação no estômago pode ter a ver com uso contínuo de AAS (ácido acetilsalicílico) e anti-inflamatórios; consumo de bebida alcoólica e cigarro; destruição das células gástricas do organismo por anticorpos; infecção por bactérias; estresse ou ansiedade; refeição pesada, de difícil digestão; todos esses fatores para refluxo ou gastrite, que também são causas de azia.

6. Oscilação de humor

Imagem: iStock

Mudança repentina ou frequente de emoções pode ser desencadeada por estresse; desequilíbrio hormonal (alteração nos níveis de cortisol, dopamina, estrogênio, progesterona), que pode ter ou não relação com TPM, gravidez, menopausa; transtornos psicológicos, como bipolaridade, personalidade limítrofe (transtorno que ainda envolve impulsividade, distorções, raiva intensa), depressão, borderline e desregulação disruptiva do humor.

7. Perda de apetite

A redução da vontade de comer pode ser uma consequência de problemas emocionais, como anorexia nervosa; infecção causada por parasitas (verminoses) que afetam o sistema digestivo; problemas estomacais; efeito colateral de medicamentos; alterações na glândula tireoide, situada no pescoço; diabetes e até câncer. É um sintoma preocupante sobretudo se relacionado com diarreia, vômito, dor, sangramentos, febre e perdas nutricional e de peso significativas.

8. Formigamento

Em um lado do corpo e associado com dor de cabeça intensa e repentina, fraqueza e fala lenta e embolada pode ser sinal de AVC (acidente vascular cerebral) a caminho. Também é grave se acompanhado de alterações visuais ou confusão mental. Dormência na pele ou em membros pode indicar problemas circulatórios, compressão de nervos, deficiência de vitaminas B e E.

9. Coceira

Imagem: Getty Images

Somente na pele, pode ser dermatite (inflamação causada por alérgenos ou irritantes), ou ainda escabiose (sarna), micose, herpes, varicela, reação a estresse e substâncias químicas. Agora, na pele mais olhos e ouvidos, rinite alérgica. Problemas em fígado ou vesícula também podem causar coceira, por acúmulo de toxinas no sangue. Na garganta, com inchaço e falta de ar, intoxicação por alimentos, medicamentos ou picadas de insetos, sendo uma emergência.

10. Caroços

Quando vermelhos, doloridos e cheios de pus podem ser furúnculos, causados por infecções bacterianas. Já se são duros, indolores ou pouco móveis, especialmente na virilha, pescoço e axilas podem ser gânglios ou linfonodos (pequenas glândulas), que inchados indicam estar envolvidos no combate a infecções e doenças. Linfonodos que não regridem, bem como o aparecimento de caroços em mamas e testículos merecem investigação, para descartar câncer.

Fontes: Henrique Bottura, psiquiatra e diretor no Instituto de Psiquiatria Paulista; Júlio Barbosa, médico pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e neurocirurgião; Natan Chehter, geriatra no Hospital Estadual Mário Covas, em São Paulo; e Larissa Corrêa, cardiologista e professora da Afya Educação Médica de Fortaleza.