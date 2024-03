Cartas marcadas na prefeitura de SP: 'Seguimos a fumaça, encontramos fogo'

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, traz nesta quinta-feira (7) detalhes da reportagem dos repórteres Thiago Herdy, Pedro Canário e Rafael Neves sobre indícios de combinação de preços entre empresas convidadas pela Prefeitura de São Paulo para realizar obras emergenciais na cidade.

Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio, que tem como base a reportagem "Obras emergenciais em SP: 223 contratos têm indícios de conluio", publicada no UOL Prime — seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

Entre 2021 e 2023 a prefeitura de São Paulo gastou R$ 4,9 bilhões em contratos emergenciais, um aumento exponencial deste tipo de gasto na comparação com as gestões anteriores. "A necessidade não é fabricada. A emergência, talvez", afirmou o repórter no programa.

Com essa informação dos gastos, os repórteres mergulharam em cada um dos 307 processos administrativos que justificavam as obras, ainda "sem ter muita ideia do que iriam encontrar", relatou Herdy, que resume: "Seguimos a fumaça, encontramos fogo".

Os repórteres verificaram que, em cada contrato, a prefeitura convidava três empresas de seu cadastro para que apresentassem uma proposta de desconto no preço final da obra.

Passaram então a analisar as respostas de cada empresa e verificaram que havia um padrão: quando uma oferecia desconto relevante pra obra, as outras duas sempre se recusavam a dar desconto.

"A gente começou a perceber que, quando uma empresa apresentava um desconto, já sabíamos o que viria na página seguinte [onde estavam as respostas dos outros concorrentes]. Verificamos as 20 mais caras e encontramos o padrão na maioria delas. Depois fizemos as 50 e, depois, todas 307 [da gestão Nunes]", conta Herdy.

No podcast, o jornalista do UOL detalha os bastidores da reportagem e conta histórias curiosas: a reação do secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, ao ser informado sobre a descoberta da reportagem, e como os repórteres verificaram a falta de critério no âmbito da secretaria para definir que empresas que são convidadas para cada obra, entre outras.



Essa apuração também rendeu outras reportagens, como "Família vai do despejo a R$ 750 mi em contratos sem licitação" e "Empresas com sede em imóvel vazio obtiveram R$ 92 milhões da prefeitura".

O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.