Encomendas à indústria da Alemanha têm tombo de 11,3% em janeiro, bem maior do que o esperado

As encomendas à indústria da Alemanha sofreram um tombo de 11,3% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 7, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. Analistas consultados pela FactSet previam queda bem menor no período, de 6%. Apenas as encomendas domésticas caíram 11,2% em janeiro ante o mês anterior, enquanto as encomendas externas mostraram contração de 11,4%. Na comparação anual, as encomendas totais apresentaram recuo de 6% em janeiro. O Destatis revisou para cima as variações das encomendas à indústria alemã em dezembro, tanto no confronto mensal, de alta de 8,9% para ganho de 12%, quanto no anual, de +2,7% para +6,6%.