EAU participa da quarta reunião do Comitê de Recursos Minerais do Conselho de Cooperação do Golfo na Arábia Saudita

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura, participaram da quarta reunião do Comitê de Recursos Minerais do CCG, realizada em Riad. Khalid Al Hosani, diretor do Departamento de Geologia e Recursos Minerais do Ministério, falou na reunião, que contou com a presença de autoridades de recursos minerais dos países do GCC.

O comitê discutiu vários tópicos, incluindo a identificação de oportunidades de integração das cadeias do setor mineral entre os países do GCC, o desenvolvimento de um mapa de investimentos em minerais na região, a proteção do patrimônio geológico e a análise das estratégias de mineração desenvolvidas por alguns países do GCC. O comitê também discutiu uma série de outros tópicos em sua agenda com o objetivo de desenvolver o setor de mineração e recursos minerais nos países do GCC.