Divã de CNPJ: UOL lança videocast sobre empreendedorismo com Facundo Guerra

O podcast "Divã de CNPJ" estreia na próxima segunda-feira (11) na programação do Canal UOL. Toda semana, o empreendedor Facundo Guerra entrevista donos de negócios que empreenderam em diferentes ramos de mercado para entender quais são as dores, caminhos e necessidades para criar e manter um negócio no Brasil.

No Divã, converso com empreendedores que não são herdeiros e que contam seus perrengues, seus tombos, como saíram do buraco para criarem negócios de sucesso, e, principalmente, o que é esse sucesso e a que custo ele chegou.

Facundo Guerra, empreendedor e apresentador do Divã de CNPJ

Em sua estreia no UOL, o "Divã de CNPJ" terá 12 episódios com nomes como Daniele DaMata, da Damata Makeup, Bruno Van Enck, da Corleone, e a vice-presidente da Cimed, Karla Cimed. O Canal UOL exibe o programa toda segunda-feira, às 18h30. O conteúdo também estará disponível nas plataformas de áudio.

Apresentador do Divã, Facundo Guerra é jornalista e engenheiro. Empreendeu em cerca de 30 negócios, reforçando bares, restaurantes e casas de entretenimento como Cine Joia, Bar dos Arcos, Blue Note e Love Story. No Sony Channel, esteve à frente do reality show "Shaking The Bar".

"O empreendedorismo hoje em dia é um campo minado: a gente sabe que sonhar com um emprego estável não é mais possível, mas quando pensamos em ter um negócio, esse território é cheio de armadilhas, de coaches que dizem que tudo só depende de você", diz Facundo Guerra.

O primeiro episódio do "Divã de CNPJ" estreia na próxima segunda (11), às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. Já salve o link e acompanhe a estreia: