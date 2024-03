'Dias escaldantes': nova onda de calor vem aí; onde temperatura vai subir

O Brasil deverá ter uma nova onda de calor este ano, segundo projeção divulgada pela Climatempo nesta quinta-feira (7). A expectativa é de que os termômetros se elevem em parte do país, dando início a uma sequência de "dias escaldantes".

Onde a temperatura vai subir

Mapa da Climatempo mostra onde temperaturas devem subir mais: 5ºC acima da média, em vermelho; 3ºC a 5ºC acima da média, em laranja Imagem: Reprodução/Climatempo

As partes do país mais afetadas são: o oeste da região Sul, sudoeste de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. O ar quente e seco também vai atingir o sul de Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo.

As áreas em vermelho no mapa representam temperatura 5ºC acima da média a partir de 11 de março — a onda de calor ocorre quando as temperaturas permanecem 5º°C acima da média durante cinco dias consecutivos.

Para as regiões em laranja no mapa, as temperaturas devem permanecer entre 3°C e 5°C acima da média ao longo do período, ainda segundo a Climatempo.

As temperaturas elevadas devem seguir nas regiões até, pelo menos, o dia 15 de março, de acordo com o Climatempo.

Por que tanto calor?

O motivo do calor é um ar quente que ganhou força na região do Chaco Paraguaio e no norte da Argentina ao longo desta semana. Uma área de alta pressão na atmosfera favorece a manutenção do ar quente sobre a região e desfavorece a formação de nuvens carregadas, mantendo o ar seco e em gradual aquecimento.