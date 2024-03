Tampa promete manter o espumante borbulhante por até 3 dias; vale a pena?

Cansou de beber espumante sem gás (e sem graça) depois de um tempo na geladeira? Esta tampa com vedação hermética da marca Cuisinart promete resolver o problema, mantendo a bebida borbulhante por até três dias após aberta.

Outro motivo para o sucesso do produto, que teve mais de 50 compras só no mês passado na Amazon, parceira do UOL, onde está à venda por cerca de R$ 50, é a facilidade de uso: basta posicionar a tampa na garrafa e baixar a alavanca com apenas uma mão. A seguir, saiba mais sobre o produto e o que diz quem comprou.

O que esta tampa tem de bom?

Deixa o espumante borbulhante por até três dias;

Proporciona vedação hermética e à prova de vazamentos;

É fácil de usar e pode ser aberta e fechada com só uma mão;

Resistente, é feita de aço inoxidável;

Também pode ser usada para preservar vinhos espumantes.

O que diz quem comprou?

A tampa para garrafa de champanhe tem mais de 1,8 mil avaliações de consumidores e nota média de 4,8 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns comentários de quem a comprou.

Veda tão bem que, ao abrir novamente, o barulho é o mesmo de como se estivesse soltando a rolha pela primeira vez! Paiva

Para tudo! A tampa é o que há para fechar espumante. Encaixa com facilidade na boca da garrafa e dá pressão só com a alavanca.

Camila Vianna

A tampa funciona perfeitamente para champanhe e espumantes, sem risco de estourar na geladeira. Super vale a pena. Fernanda B

Ótimo produto, cumpre a função e mantém a perlage do espumante! Jacqueline Marzullo

Pontos de atenção

Para alguns consumidores, a tampa não cumpriu sua função ou perdeu a eficácia após alguns usos. Há ainda comentários sobre a dificuldade de encaixar o acessório em diferentes tipos de garrafas. Veja reclamações de consumidores internacionais:

Não manteve a vedação. Só funcionou duas vezes. David Montoya

Não se encaixa em garrafas de champanhe; eu deveria ter comprado uma com características diferentes. Al Hatta

A parte que entra no gargalo da garrafa tem um pequeno orifício. Ao lavar, ele permite que o líquido entre na tampa e é difícil retirá-lo. Parece não haver uma maneira de limpar adequadamente essa parte interna. Alex Robbins

