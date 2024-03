Delegação do Hamas deixa o Cairo e retomará negociações na próxima semana

A delegação do Hamas deixou nesta quinta-feira a cidade do Cairo, onde participava desde domingo passado nas negociações para uma trégua com Israel em Gaza, que serão retomadas na próxima semana, informou o canal Al-Qahera News, próximo ao governo do Egito.

"A delegação do Hamas deixou o Cairo para discutir a trégua e as negociações serão retomadas na próxima semana", afirmou a emissora.

