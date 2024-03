De virada, Fiorentina bate Maccabi Haifa por 4 a 3 na Conference

SÃO PAULO, 7 MAR (ANSA) - A Fiorentina conquistou uma emocionante vitória de virada por 4 a 3 sobre o Maccabi Haifa, de Israel, no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Conference League, a terceira competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

A partida tinha o mando do Maccabi, mas, por conta dos conflitos entre Israel e Hamas, o jogo aconteceu no Bozskik Stadium em Budapeste, na Hungria.

A Viola saiu em vantagem no placar com um gol de M'Bala Nzola já aos dois minutos de partida, mas cedeu a virada ainda no primeiro tempo com os gols marcados por Abdoulaye Seck aos 12 e Gadi Kinda aos 29.

No segundo tempo, Lucas Beltrán empatou para a equipe italiana aos 13 minutos mas Anan Khalali recolocou os israelenses em vantagem aos 22.

A Fiorentina empatou novamente com um gol de Rolando Mandragora aos 28 minutos.

Aos 35 o angolano Show foi expulso e o Maccabi ficou com dez jogadores. A equipe de Florença pressionou e virou o jogo com um gol de Antonin Barák já aos 50 minutos da etapa final.

Essa vitória permite que a equipe do técnico Vincenzo Italiano se classifique para as quartas de final com um empate no jogo de volta, que acontece na quinta-feira da semana que vem (24) às 14h45 no horário de Brasília em Florença.

O Maccabi precisará vencer por um gol para forçar uma prorrogação ou por dois gols para avançar no tempo normal.

No domingo (10), a Fiorentina recebe a Roma às 16h45 no horário de Brasília pelo Campeonato Italiano.

A Viola está em oitavo lugar com 42 pontos, nove atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, a 11 jogos do fim do campeonato.? (ANSA).

