Nome forte do jogo do bicho: quem é Bernardo Bello, procurado pela polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta prender o bicheiro Bernado Bello em operação nesta quinta-feira (7). Ele é suspeito de mandar assassinar o advogado Carlos Daniel Ferreira Dias, em maio de 2022.

Quem é Bernardo Bello

Bernardo é um dos principais nomes do jogo do bicho e das máquinas caça-níquel do Rio, segundo relatam a ex-cunhada de Bernardo, Shanna Garcia, e a mãe dela, Sabrina Garcia, no documentário "Vale o Escrito", da Globoplay. Ele nega qualquer relação com a contravenção.

Segundo o próprio Bernardo, ele enriqueceu com negócios de compra e venda de carros. Também diz ser empresário do ramo de eventos. "Tenho uma vida confortável, casa boa", falou no documentário.

A relação de Bernardo com a família Garcia começou com seu casamento com Tamara Garcia, com quem tem um filho. Com a morte de Miro (pai das gêmeas Shanna e Tamara), Bernardo toma a frente dos negócios do sogro, segundo o documentário. Shanna e Sabrina afirmam que Bernardo tomou o negócio de Bid Garcia, irmão de Miro, à força.

Eu sou inocente, nunca abri uma máquina caça-níquel.

Bernardo Bello, no documentário

Bernardo também teve seu nome ligado à morte de Mirinho Garcia, filho mais novo de Miro e Sabrina. Ainda na porta da delegacia, Shanna chegou a acusar o ex-cunhado. Sabrina diz que a morte aconteceu logo após Mirinho começar a questionar algumas contas da empresa da família, pois ele estaria recebendo menos dinheiro. Bernardo nega qualquer participação no assassinato de Mirinho, morto após sofrer um sequestro na saída de uma academia no Rio, em abril de 2017.

Prisão

Bernardo chegou a ser preso pela Interpol, na Colômbia, acusado de matar Bid Garcia, tio de Shanna e Tamara, no Carnaval de 2020. Ao ser liberado da prisão, ele teve 48 horas para se apresentar às autoridades do Brasil e se tornou réu nesse processo, em 2022. A prisão de Bernardo na Colômbia aconteceu durante uma viagem de volta de Dubai. A Justiça temia que ele fugisse do país para escapar das acusações.

Atentado

Bernardo foi alvo de busca e apreensão em sua mansão na Barra, em meio às investigações de um atentado sofrido por Shanna Garcia em 2019, em um shopping fluminense. Ela foi abordada por uma pessoa encapuzada, mas sobreviveu após ter sido baleada no braço.

Na época, Shanna falou que desconfiava de Bernardo Bello por briga de família. Ele se defendeu e disse acreditar ser um atentado forjado. A polícia não conseguiu concluir quem foi o mandante.

Carnaval

Outra história envolvendo Bernardo foi a sua presença na escola de samba Unidos de Vila Isabel. Ele se tornou presidente, apoiado por Capitão Guimarães, patrono da escola e membro da cúpula do jogo do bicho. Segundo o relato de Bernardo, ele assumiu o cargo por "vaidade", mas se afastou da Vila Isabel quando Mirinho morreu, por ter ficado depressivo após "ver os dedos apontados para ele".

O que aconteceu agora

Bernardo Bello é suspeito de mandar assassinar o advogado Carlos Daniel Ferreira Dias em maio de 2022. O crime aconteceu em Niterói. O assassinato contou com a participação de outras cinco pessoas, segundo o órgão. Uma delas, Allan Diego Magalhães, também é considerada mandante.

Mandados de prisão preventiva contra ele e outras sete pessoas são cumpridos na 3ª Fase da Operação Ás de Ouro. A informação é do Ministério Público do Rio de Janeiro.

São cumpridos mandados em endereços de pessoas físicas e jurídicas. Os endereços são em São João de Meriti; Penha Circular; Nova Iguaçu; Freguesia e na Barra da Tijuca (Rio).

Na nova fase da operação, o MPRJ denunciou 13 pessoas por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O UOL tenta contato com advogados que representaram o contraventor em outros processos criminais. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.