Dados fundamentais sobre a Otan

Criada no início da Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é a maior aliança militar do mundo, e com a entrada da Suécia nesta quinta-feira (7), passou a ter 32 países-membros.

- Forças militares -

As forças militares da Otan são fornecidas pelos países-membros e são colocadas sob um comando aliado unificado sempre que lança uma missão.

As forças americanas constituem o maior contingente. Na Europa, há cerca de 79.000 militares americanos destacados, mais de 48.000 deles na Alemanha, de acordo com o Pentágono.

Com a adesão da Suécia, a aliança poderá contar com mais 50.000 soldados, aproximadamente metade deles reservistas, aumentando suas fileiras potenciais para mais de três milhões, segundo institutos especializados.

- Sede central em Bruxelas -

A Otan foi criada a partir de um Tratado assinado em 4 de abril de 1949. Sua missão original era contrariar a ameaça representada pela União Soviética e afirmar o princípio de defesa mútua de seus membros.

Em uma cúpula realizada em Madrid em 2022, a aliança adotou um novo conceito estratégico que designa a Rússia como "a ameaça mais grave para a segurança euroatlântica".

As suas 12 nações fundadoras - Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega e Portugal - foram se somando a outras nos anos seguintes, até chegar a 32 com a adesão da Suécia.

A primeira sede da Otan esteve em Londres, depois foi transferida para Paris e finalmente em 1966 se instalou em Bruxelas, onde permanece até hoje. Seu comando militar está em Mons, também na Bélgica.

O chefe da aliança desde 2014 é Jens Stoltenberg, um ex-primeiro-ministro norueguês de 64 anos. Seu mandato foi prorrogado em 2022 e se estende até o final de outubro deste ano.

O principal órgão de tomada de decisões da Otan é o Conselho do Atlântico Norte.

- Defesa recíproca -

O cerne da Otan é o artigo 5 de seu tratado fundacional, que estipula que um ataque a um membro é considerado um ataque a todos.

Até a data, foi invocado apenas uma vez: em 2001, em uma demonstração de apoio dos aliados aos Estados Unidos, no dia seguinte aos ataques de 11 de setembro.

A Otan realizou várias missões ao longo de sua história, incluindo uma no Afeganistão que chegou ao fim em 2021 com a retirada descontrolada dos 10.000 efetivos destacados naquele momento.

A Otan também está presente no Iraque e em Kosovo, onde tem 4.500 soldados em sua força de estabilização KFOR enviada por 27 países e atualmente sob comando turco.

ob/ahg/mb/dd/aa

© Agence France-Presse