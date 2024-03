CSN tem lucro de R$851 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A CSN teve lucro líquido de 851,1 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, salto ante o resultado positivo de 197 milhões de reais obtido no mesmo período de 2022, impulsionada por melhora no resultado financeiro e operacional.

A companhia, que além de produzir aço atua em cimento, energia e mineração, teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 3,6 bilhões de reais, 16% acima do desempenho de um ano antes.

Analistas, em média, esperavam que a CSN apresentasse lucro líquido de 982 milhões de reais e Ebitda de 3,32 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

A CSN, que no final de 2023 estimou elevar vendas de aço no Brasil este ano em pelo menos 10%, registrou vendas de 1 milhão de toneladas de aço nos três últimos meses do ano passado, avanço de 6% na base anual. No ano a companhia vendeu 4,17 milhões de toneladas da liga, queda de 5% sobre 2022.

Em minério de ferro, porém, as vendas no trimestre passado cresceram 15%, a 11,14 milhões de toneladas, sendo responsáveis por 76% do Ebitda do grupo, ou 2,74 bilhões de reais.

A empresa, que vem sendo citada pela imprensa como candidata à aquisição de ativos da produtora de cimento Intercement, encerrou dezembro com uma relação dívida líquida sobre Ebitda de 2,58 vezes ante 2,21 vezes no ano anterior.