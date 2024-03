Petrobras propõe R$14,2 bi em dividendos; recompra R$2,7 bi em ações no 4º tri

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 25 de abril de 2024, da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a 14,2 bilhões, segundo fato relevante.

Segundo a Petrobras, os dividendos propostos já levam em consideração o valor de ações recompradas no quarto trimestre de 2023 de 2,7 bilhões de reais e a correção pela taxa Selic sobre as antecipações de dividendos e JCP relativos ao exercício de 2023, no valor de 1,1 bilhão de reais, "que foram descontados do total da remuneração aos acionistas".

Caso haja aprovação pela AGO da proposta autorizada pelo conselho nesta quinta-feira, os dividendos totais do exercício de 2023 totalizarão 72,4 bilhões de reais.

A Petrobras afirmou ainda que o lucro remanescente do exercício, após os dividendos e formação de reservas legais e estatutária, totaliza 43,9 bilhões de reais.

Segundo o fato relevante, o conselho propôs que esse montante seja integralmente destinado para a reserva de remuneração do capital (inciso II, artigo 56 do Estatuto Social), com a finalidade de assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, suas antecipações e recompras de ações.

(Por Marta Nogueira e Roberto Samora)