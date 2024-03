Confiança crescente do BC do Japão em preços e salários muda foco para reunião de março

Por Leika Kihara

MATSUE, Japão (Reuters) - O presidente do Banco do Japão e uma diretora disseram nesta quinta-feira que a economia japonesa está avançando em direção à sua meta de inflação de 2%, em comentários que intensificaram as expectativas do mercado de um fim iminente dos juros negativos.

Os comentários foram feitos no momento em que o maior grupo sindical do Japão, o Rengo, disse que a demanda por aumento salarial médio atingiu 5,85% neste ano, superando a marca de 5% pela primeira vez em 30 anos e elevando as perspectivas de um aumento salarial que o Banco do Japão estabeleceu como pré-requisito para o abandono do estímulo monetário.

A diretora do banco central Junko Nakagawa disse que a intensificação da escassez de mão de obra no país está estimulando mais empresas a retomarem a prática de aumentar os salários anualmente, sinalizando a convicção de que as condições para a eliminação gradual do forte estímulo da autoridade monetária estão se concretizando.

"Podemos dizer que as perspectivas de que a economia atinja um ciclo positivo de inflação e salários (crescentes) estão à vista", disse Nakagawa a líderes empresariais na cidade de Matsue, no sudoeste do país.

"Há sinais claros de mudança na forma como as empresas definem os salários. O Japão está se movendo firmemente em direção ao alcance sustentável e estável de nossa meta de inflação de 2%", disse ela.

As falas ocorreram em meio às crescentes expectativas do mercado de que o Banco do Japão pode abandonar seus juros negativos neste mês, fomentadas em parte por uma reportagem na quarta-feira de que pelo menos um dos diretores poderia pedir tal ação.

A expectativa crescente de fim do estímulo em março elevou o iene a uma máxima de um mês em relação ao dólar e aumentou os rendimentos dos títulos públicos, uma tendência que continuava nesta quinta-feira.

Os analistas apontaram as reuniões de março ou abril como possíveis momentos para a mudança de trajetória. Em meados de fevereiro, a maioria dos entrevistados pela Reuters considerava uma mudança em abril muito mais provável, porque é quando o Banco do Japão produzirá novas previsões trimestrais de crescimento e inflação.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse ainda nesta quinta-feira que a probabilidade de atingir a meta de inflação do banco central está aumentando gradualmente.

"Se confirmarmos que um ciclo positivo de salários e inflação está se fortalecendo, podemos avaliar uma modificação de nossas medidas de afrouxamento monetário", disse ele ao Parlamento.

Ueda também explicou como o Banco do Japão pode orientar a política monetária após sair dos juros negativos, sugerindo que está pensando ativamente em maneiras de encerrar sua prolongada política ultrafrouxa.

Ele também disse que, independentemente de o Banco do Japão abandonar ou manter o controle da curva de rendimentos, a autoridade monetária continuará comprando títulos de longo prazo suficientes para evitar qualquer aumento abrupto nos rendimentos.