Como manter amizades e ser um bom amigo quando se está exausto

Em julho de 2023, Priscila Rezende, 27, sentiu-se a pior amiga do mundo. Algumas de suas colegas passavam por situações complicadas, como perda de emprego, término de relacionamento e crises de ansiedade, mas ela estava exausta e não tinha energia suficiente para dar apoio.

"Meu trabalho e as tarefas diárias me consumiam tanto que fracassei totalmente em manter os vínculos importantes da minha vida, devido ao esgotamento", conta.

As exigências da vida moderna —longas horas de trabalho, cumprimento de metas, tarefas domésticas, casamento, filhos— colocam as pessoas numa situação difícil. Temos mais com o que lidar do que temos capacidade para fazer, por isso ficamos tão exaustos.

No entanto, vale lembrar que, na fase adulta, a amizade se torna um refúgio contra as exigências da vida cotidiana. "Bons amigos fornecem um ombro para chorar, conselhos valiosos e momentos de descontração que aliviam o estresse do trabalho e das responsabilidades familiares", diz Marcia Karine Monteiro, coordenadora do curso de psicologia da Uninassau.

Por isso, é importante manter os relacionamentos apesar da exaustão —em vez de esperar por um momento mágico em que estaremos cheios de energia e motivação para sermos o amigo ideal.

A seguir, confira algumas estratégias de baixo esforço que podem ajudá-lo a cultivar suas amizades quando você está tão cansado.

Seja honesto sobre o seu atual momento

De acordo com Mariana Stinieski, doutoranda em psicologia pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), para uma manutenção das relações saudáveis de amizade, o primeiro passo é que haja diálogo. Portanto, seja sincero e conte como você está se sentindo. Uma simples mensagem dizendo "Adoro nossa amizade, mas estou muito atarefado ultimamente e preciso de um tempo mais afastado para colocar as coisas em ordem" funciona.

Escolha atividades que melhor correspondam ao seu nível de energia

Se você só reservar tempo para seus amigos quando seu ânimo estiver alto, pode ser que esses momentos sejam cada vez mais raros. Por isso, a dica é: ajuste, e não cancele os encontros. Trocar o happy hour em um bar lotado e barulhento por uma noite de jogos em casa ou por um café com bate-papo pode ser uma opção.

Aproveite os benefícios da tecnologia

Josefa Ferreira, psicóloga da clínica Holiste, em Salvador (BA), lembra do poder das redes sociais como forma de promover interação entre as pessoas. Enviar um meme que o faz se lembrar do seu amigo, um vídeo do TikTok que o levou de volta a alguma memória que vocês têm juntos ou compartilhar as lembranças do Facebook é uma forma de demonstrar carinho e manter o vínculo.

Inclua a socialização em sua lista de tarefas

Outra ideia é tentar combinar seu tempo de socialização com as atividades que você já realiza na sua rotina. Que tal convidar seu amigo para a aula de bike que você faz toda quarta-feira ou para aquela ação de voluntariado aos sábados? É uma boa forma de passar um tempo com ele sem se sobrecarregar. "Faço aula de ioga uma vez por semana e chamei uma amiga que mora perto do estúdio para ir junto. Esse momento que compartilhamos juntas tem sido muito especial e aproveitamos o tempinho durante o trajeto para ir nos atualizando do que acontece na vida uma da outra", diz Priscila.

Vale lembrar que você não deve se forçar a passar tempo com alguém —mesmo com alguém que você ama—, se isso parecer árduo. Sentir que manter contato com os amigos é mais uma obrigação só aumentará os sentimentos de cansaço e irritabilidade.

Faça um exercício de autoanálise para conseguir identificar como estão seus níveis de energia e qual o seu limite. Além disso, observe caso você nunca sinta vontade de sair com uma determinada pessoa. Isso pode ser sinal para reavaliar se vale ou não a pena priorizar esse relacionamento. Mas tenha em mente que existem maneiras simples de nutrir suas amizades quando você está muito ocupado e exausto, para que a conexão com seus amigos seja proveitosa e significativa em vez de estressá-lo ainda mais.