'Carícias' de turistas danificam seio de estátua de Julieta

VERONA, 7 MAR (ANSA) - Visitada e tocada por centenas de visitantes e turistas "apaixonados", a estátua de bronze de Julieta, localizada na cidade italiana de Verona, apresentou um desgaste em sua estrutura em decorrência do "excesso de carícias".

Segundo o jornal "L'Arena", um buraco foi notado no peito direito da atração da Casa de Julieta, museu que homenageia a célebre tragédia escrita por William Shakespeare e que há anos é visitado por milhares de pessoas que acariciam o seio da estátua como símbolo de esperança para ter um amor eterno.

A obra, que está exposta no pátio da famosa varanda, é a cópia idêntica da estátua original, que se conserva no interior da Casa Museu, criada em 1972 pelo escultor Nereo Costantini.

A substituição das esculturas foi realizada em 2014 devido ao desgaste. Na ocasião, a operação custou cerca de 15 mil euros e foi financiada pela Società Cattolica Assicurazioni.

Além do famoso pátio, onde está a estátua da "heroína" de Shakespeare, a "Casa de Julieta" abriga peças que fazem referência à obra "Romeu e Julieta", que é ambientada em Verona, e às suas diversas adaptações para o cinema, principalmente a de Franco Zeffirelli.

No ano passado, a Prefeitura de Verona, no norte da Itália, chegou a anunciar um plano para cobrar ingressos na "sacada de Julieta", em uma das tentativas para lidar com o turismo de massa, tendo em vista que a aglomeração de visitantes nas ruas estreitas do local é motivo de reclamação frequente dos moradores.

O bilhete para o museu custa seis euros (R$ 33), mas o acesso ao pátio com a sacada e a estátua costuma ser livre. (ANSA).

