Camelos presidenciais dos Emirados Árabes Unidos ganham a espada do Emir do Qatar no Festival de Camelos Árabes Puros

DOHA, 7 de março de 2024 (WAM) - O xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Estado do Qatar, testemunhou as quatro últimas rodadas do festival anual de camelos árabes de raça pura disputando a "Espada de Sua Alteza" da temporada 2023-2024, que foi realizado no Al Shahaniya Camel Racetrack na quinta-feira.

O xeique Sultan bin Hamdan Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Federação de Corridas de Camelo dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com uma multidão de fãs de corridas de camelo participaram do evento.

O emir coroou os vencedores das quatro corridas principais, bem como os vencedores das seis corridas principais das competições tribais de camelos, que foram realizadas na tarde de ontem. As competições do último dia contaram com a presença de vários xeiques, embaixadores, chefes de federações de camelos de países irmãos e amigos e um grande público de fãs do esporte de camelos.