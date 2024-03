Caixa lança novos cartões pré-pagos para pessoas jurídicas

A Caixa Econômica Federal lançou novos cartões pré-pagos para clientes pessoas jurídicas. São cartões de benefícios, para além da oferta que o banco tem, o que inclui os tradicionais vale alimentação e refeição.

São três produtos. Um deles é o de vale-transporte, que tem conexão com mais de 1.200 emissores de vale pelo País. Segundo o banco, um dos diferenciais é o Poupador, que identifica o saldo não utilizado pelo trabalhador em um mês e recalcula o crédito para o mês seguinte, ou seja, pode eventualmente reduzir o crédito necessário.

A Caixa calcula que a ferramenta pode gerar uma economia de cerca de 20% ao empregador.

Outro produto, para os gastos com abastecimento de frotas corporativas, permite abastecer em mais de 11.000 postos credenciadores. Cada cartão é vinculado a um veículo, e só pode ser utilizado para abastecimento. No aplicativo, a empresa pode definir o motorista que vai conduzir cada veículo da frota, por exemplo.

Uma terceira ferramenta é a tag para pagamento automático em pedágios e estacionamentos. O produto também é voltado a empresas com frotas, transportadoras ou indústrias. A tag é aceita em todas as praças de pedágio com via expressa do País, e permite estacionais em mais de 2.000 estabelecimentos credenciados à Sem Parar.

Os produtos são parte de um investimento da Caixa para ganhar espaço no atendimento a empresas, o que inclui novas soluções de financiamento às cadeias de produção. Os produtos pertencem ao Caixa Pré-Pagos, empresa da Caixa Cartões, que pertence à Caixa e que inclui ainda serviços de adquirência.