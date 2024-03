Blinken fala com premiê do Haiti e pede 'transição urgente'

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, falou nesta quinta-feira (7) com o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, a quem pediu uma transição política "urgente", afirmou um funcionário americano.

Blinken falou com Henry sobre "a necessidade urgente de acelerar a transição para um governo mais amplo e inclusivo", disse o subsecretário de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, em ato organizado pela American Society - Council of The Americas (AS/COA), uma organização empresarial americana.

