Banco Central Europeu mantém juros inalterados pela 4ª vez

ROMA, 7 MAR (ANSA) - O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas as taxas de juros nesta quinta-feira (7) pela quarta vez consecutiva e reduziu as estimativas de inflação na zona do euro.

Com isso, a taxa de refinanciamento da instituição continua em 4,50%; a taxa sobre depósitos, em 4%; e a taxa sobre empréstimos marginais, em 4,75%.

"O Conselho Diretivo decidiu hoje manter inalteradas as três taxas de juros", diz uma nota da instituição, que reduziu as estimativas para a inflação na zona do euro em 2024 de 2,7% para 2,3% e em 2025 de 2,1% para 2%. Para 2026, a projeção é de 1,9%.

"O Conselho Diretivo está determinado a garantir que a inflação retorne para 2% em médio prazo e considera que as taxas de juros estão em níveis que, se forem mantidos por tempo suficientemente longo, darão uma contribuição substancial para essa meta", acrescenta o comunicado.

O BCE, por outro lado, revisou sua projeção para o PIB da zona do euro em 2024 de 0,8% para 0,6%, embora tenha mantido a estimativa para 2025 em 1,5%. (ANSA).

