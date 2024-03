Autoridades dos Emirados fazem alerta sobre condições climáticas severas no país de sexta-feira à noite até o meio-dia de domingo

ABU DHABI, 7 de março de 2024 (WAM) - Os Emirados Árabes Unidos esperam condições climáticas severas a partir da noite de sexta-feira, 8 de março, até o meio-dia de domingo, 10 de março, com chuvas fortes acompanhadas de raios, trovões e ocasionalmente tempestades de granizo. O alerta veio em uma coletiva de imprensa organizada pela Autoridade Nacional de Gerenciamento de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), pelo Ministério do Interior (MoI) e pelo Centro Nacional de Meteorologia (NCM).

Durante a reunião, foi anunciado que algumas escolas dos Emirados Árabes Unidos fecharão e passarão a ter ensino remoto nesta sexta devido às condições climáticas adversas - uma decisão que será tomada pelas equipes de emergência e gerenciamento de crises em cada um dos emirados afetados.

As autoridades enfatizaram a importância de as pessoas tomarem as devidas precauções e evitarem áreas propensas a inundações, observando a importância de ficar longe de áreas de acúmulo de água, áreas inundadas e regiões que se espera que sejam afetadas pelo clima adverso.

"Observamos a importância de proteger a si mesmo e aos outros por meio da cooperação com as autoridades competentes, do cumprimento total e completo das instruções das autoridades competentes, da aplicação de requisitos de segurança e prevenção, do exercício da cautela e da proteção de seus veículos, especialmente em áreas que podem testemunhar chuva forte e granizo, e da necessidade de cautela ao dirigir", disse Fahad Butti Al Muhairi, porta-voz da NCEMA, durante a coletiva de imprensa.

Dr. Ali Al Tunaiji, porta-voz do Ministério do Interior, garantiu a total prontidão do ministério, das equipes policiais e dos órgãos de apoio dos parceiros estratégicos, incluindo defesa civil, ambulância e resgate. Disse que eles estão totalmente preparados para lidar com qualquer emergência, de acordo com os planos aprovados para garantir a segurança de todos.

Já Dr. Mohamed Al Abri, porta-voz do NCM, explicou que se espera que uma extensão para o sul de um sistema de baixa pressão traga consigo ventos úmidos do sudeste. Esse sistema interagirá com uma massa de ar frio no alto, levando a uma cobertura de nuvens variável proveniente do sudoeste e do oeste. Ele previu um período de maior instabilidade atmosférica, resultando em precipitação intensa acompanhada de trovões, relâmpagos e possibilidade de granizo. Esse padrão climático pode levar a inundações repentinas, transbordamento de cursos d'água e possíveis transbordamentos de barragens. Além disso, os ventos fortes associados às tempestades reduzirão significativamente a visibilidade horizontal e poderão fazer com que objetos não seguros sejam transportados pelo ar.

Al Tunaiji pediu que se evite aglomerações que possam afetar o trabalho das autoridades relevantes, alertando que o não cumprimento das instruções e diretrizes oficiais terá consequências legais.

A decisão de mudar para o ensino remoto é deixada para as equipes locais de gerenciamento de crises de emergência e desastres em cada emirado, especialmente em áreas que devem sofrer impactos severos. As autoridades competentes fecharão todas as estradas que levam a vales, montanhas e áreas de risco a partir de sexta-feira até o final das previsões meteorológicas. A decisão de cancelar eventos e atividades turísticas será deixada para a equipe local de emergência, crise e gerenciamento de desastres.

A condição climática começará nas regiões sul e oeste do país, incluindo Al Dhafra, Al Ain, Abu Dhabi e áreas adjacentes. Mais tarde, as condições se expandirão para Dubai e para a região interna entre Dubai e Al Ain. Ela se expandirá para as regiões do norte, incluindo Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwan, Fujairah e Ras Al Khaimah.

A condição de flutuação do tempo diminuirá gradualmente e permanecerá na zona das regiões do Leste a partir da tarde e noite de domingo.