Artista italiano posa com Putin:'Você é humano como todo mundo'

MOSCOU, 7 MAR (ANSA) - O artista de rua italiano Ciro Cirullo, conhecido pelo pseudônimo Jorit, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e posou para uma foto com ele durante um fórum de jovens em Sochi, na noite da última quarta-feira (6).

"Muitas coisas estranhas são ditas sobre você na Itália", disse o artista, ao que Putin respondeu: 'Claro, só não me belisque para ter certeza de que sou uma pessoa real".

Na sequência, o italiano pediu para o líder russo pousar para um foto "para demonstrar à Itália que você é humano como todo mundo e que a propaganda sobre você não é verdadeira".

"Quando pintei um mural em Nápoles retratando Dostoiévski, a grande mídia italiana me atacou. Há muita pressão sobre os artistas e figuras culturais italianas que tentam dizer que o povo russo não é como a propaganda os retrata", ressaltou.

Jorit é conhecido na Itália principalmente por diversas obras emblemáticas, incluindo um mural de uma criança chorando sob as bombas em Mariupol, o porto ucraniano do Mar Vermelho, na região de Donetsk, conquistado pelas tropas russas em 2022.

"A ideia era mostrar os problemas das crianças de Donbass para o mundo inteiro", contou ele, enfatizando que "a mídia ocidental muitas vezes distorce a realidade, falam do sofrimento das crianças em um país, por exemplo, mas calam-se sobre o que se passa no país vizinho".

Durante o evento, Putin destacou que a Rússia e a Itália estão unidas pelo amor à arte e pelo "desejo de liberdade". Esta é a segunda vez em cerca de duas semanas que o líder russo enfatiza a proximidade entre os dois países, como fez em 20 de fevereiro em uma conversa com a estudante Irene Cecchini em um fórum em Moscou.

Logo após, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, comentou as palavras do líder russo.

"A propaganda era a arte da KGB, a desinformação era a arte da URSS e evidentemente ainda há alguém na Rússia que usa esta arte para tentar colocar outros em dificuldades. A Itália está do lado da Ucrânia, mas isso não significa que estamos em guerra com o povo russo. O povo italiano é amigo do povo russo, mas não queremos que o exército russo invada a Ucrânia", afirmou.

Ontem, também foi inaugurado na cidade russa de Sochi um grande mural da atriz Ornella Muti, criado por Jorit, em cerimônia que contou com a presença da artista.

O retrato de Muti está localizado na parede de um prédio na rua Khudyakov e foi criado como parte de um festival de arte de rua que contou com a participação de 25 artistas de 11 países.

"Quando pensei numa forma de aproximar a Itália e a Rússia, pensei na grande atriz Ornella Muti", contou Jorit, citado pelos meios de comunicação russos.

A atriz, cuja avó materna era de São Petersburgo, é muito popular na Rússia e nos últimos dias esteve em Moscou para participar da Fashion Week, onde sua filha Naike Rivelli desfilou como modelo. (ANSA).

