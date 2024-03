PRF apreende arma com emblema da polícia de Miami com milicianos do RJ

Do UOL, em São Paulo e Colaboração para o UOL, em São Paulo

Entre as armas apreendidas com suspeitos de integrarem a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como "Zinho", havia uma pistola com um emblema da polícia da cidade de Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

PRF apreendeu arma com milicianos. A pistola com emblema da polícia de Miami foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal do RJ durante operação realizada na manhã desta quinta-feira (7).

Polícia ainda não sabe como arma veio para o Brasil. Questionada pelo UOL, a corporação afirmou que, a princípio, a arma é real, mas que ainda não se sabe como ela chegou ao país

O UOL tentou contato com o Departamento de Polícia de Miami, mas ainda não recebeu retorno. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Arma com emblema da polícia de Miami foi encontrada com milicianos no Rio Imagem: Divulfação/PRF-RJ

Apreensão envolveu tiroteio

Os presos são suspeitos de integrarem a milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. O tiroteio aconteceu no momento em que os suspeitos passavam pela rodovia em quatro carros, foram interceptados pela PRF e houve o confronto, segundo informações da polícia.

Com os suspeitos, os agentes apreenderam carros, 12 fuzis, dezenas de carregadores, centenas de munições e coletes usados pela Polícia Militar. Todos os seis feridos foram levados para o Hospital Municipal Pedro 2º, em Santa Cruz, e estão sob custódia. Os detidos foram encaminhados ao Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas). Nenhum policial ficou ferido na operação.

Ainda segundo a polícia, o grupo estava sendo monitorado há meses. A operação envolveu agentes da PRF, do Draco e das polícias Civil e Militar do estado.

Devido à ocorrência, uma das pistas da Avenida Brasil, sentido zona oeste, ficou interdita para a realização do trabalho da perícia técnica e provocou congestionamento.