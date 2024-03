Arezzo eleva lucro líquido a R$121,2 mi no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A empresa de calçados e vestuário Arezzo registrou lucro líquido de 121,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, 13,7% superior ao lucro de um ano antes, informou a companhia em balanço nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 214,4 milhões de reais no trimestre, contra 196,8 milhões de reais nos últimos três meses de 2022.

Analistas esperavam, em média, lucro de 89,1 milhões de reais e Ebitda de 392,4 milhões no período, segundo dados da LSEG.

Em base recorrente, a Arezzo teve lucro líquido de 125,8 milhões de reais de outubro a dezembro do ano passado, crescimento de 22,5% frente a mesma etapa em 2022.

O Ebitda recorrente apurado foi de 221,4 milhões de reais, avanço de 16% ano a ano, com margem Ebitda ajustada de 15,5%, versus 14,6% um ano antes.

A Arezzo, que opera marcas como Arezzo, Schutz e Anacapri, teve receita operacional líquida de 1,4 bilhão de reais no quarto trimestre. Excluindo fatores não recorrentes, o resultado também foi de 1,4 bilhão de reais.

Já as despesas gerais, com vendas e administrativas subiram 11,9% em base recorrente, para 640,3 milhões de reais.

Os canais físicos monomarca da Arezzo, que contemplam franquias e lojas próprias, cresceram 10,8% no trimestre versus o quarto trimestre de 2022, com o canal de franquias registrando um aumento de 5,7% no faturamento bruto, a 361 milhões de reais, e o de lojas próprias subindo 15,1%, a 462 milhões de reais.

Já o canal multimarcas da empresa ficou estável na comparação ano a ano, em 378 milhões de reais, com redução das vendas da marca Reserva no canal, movimento que a Arezzo atribuiu a uma "resposta à estratégia de revisão de pontos de venda diante da priorização do branding".

No comércio eletrônico, a Arezzo cresceu 29,4% na base anual, totalizando 452 milhões de reais em receita bruta.

A empresa, que anunciou este ano união com Soma para criação de um conglomerado de marcas com faturamento próximo a 12 bilhões de reais, encerrou 2023 com 1.052 lojas no Brasil e 10 no exterior.