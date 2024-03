Arábia Saudita anuncia transferência de 8% das ações da Aramco para seu fundo soberano 

A Arábia Saudita transferiu, nesta quinta-feira (7), uma nova parte das ações da gigante petrolífera saudita Aramco, que representa 8% do capital, para empresas pertencentes ao fundo soberano do país.

O príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman, "anunciou a conclusão da transferência de 8% do total de ações emitidas pela Aramco da propriedade do Estado para empresas 100% propriedade do Fundo de Investimento Público (PIF)", informou a agência de imprensa oficial SPA, especificando que a participação do Estado será de 82,186%, contra 16% do PIF.

A monarquia petrolífera transferiu uma primeira parte das ações em 2022, de 4%, para o seu fundo soberano, seguida de uma segunda transferência no ano passado, para o mesmo número de ações, que representava quase 80 bilhões de dólares (395 bilhões de reais).

Esta nova operação "faz parte da extensão das iniciativas de longo prazo da Arábia Saudita destinadas a estimular e diversificar a economia (...) no âmbito da Visão 2030, um amplo programa de reformas promovido pelo príncipe herdeiro e líder de fato do reino, que também dirige o PIF, afirmou SPA.

Acrescentou que "também reforçará a força da posição financeira e da classificação de crédito do PIF".

A Aramco, uma empresa anteriormente totalmente estatal, foi cotada com sucesso na bolsa de valores de Riade em dezembro de 2019.

