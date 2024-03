Wall Street sobe após Powell sinalizar cortes nas taxas de juros este ano

Por Bansari Mayur Kamdar e Amruta Khandekar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em comentários preparados para um depoimento no Congresso, disse que o banco central dos EUA espera reduzir sua taxa de juros de referência ainda este ano.

Powell disse na quarta-feira que a inflação havia "diminuído substancialmente" desde que atingiu o maior nível em 40 anos em 2022, mas que os formuladores de política monetária ainda precisavam de "maior confiança" em seu declínio contínuo antes de reduzir as taxas. As observações foram feitas antes de seu depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara que ocorre mais tarde nesta quarta-feira.

"Os comentários estão de acordo com o que esperamos do presidente neste momento", disse Phil Blancato, CEO da Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Ele tem sido muito comedido em suas declarações sobre a saúde geral da economia dos EUA. E, do ponto de vista da inflação, ainda não chegamos lá."

A maioria das ações de megacapacidade de crescimento e tecnologia subia no início do pregão, conforme os rendimentos dos Treasuries caíam após os comentários de Powell. A queridinha da IA, a Nvidia, tinha desempenho superior ao de seus pares, com um avanço de 1,9%.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 estavam no azul, liderados por tecnologia da informação.

Os índices de Wall Street fecharam em queda de mais de 1% na terça-feira, em meio à fraqueza das ações de megacaps e com o foco dos investidores mudando para o Fed, depois que sinais de inflação instável em fevereiro reduziram as esperanças de cortes antecipados nas taxas de juros.

Os traders veem uma chance de 72,7% de o primeiro corte nas taxas de juros deste ano ocorrer em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. No início de 2024, eles estavam apostando em março como o ponto de partida para o ciclo de flexibilização do Fed.

Enquanto isso, a folha de pagamento privada dos EUA aumentou um pouco menos do que o esperado em fevereiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira.

O relatório da folha de pagamento não-agrícola de fevereiro, previsto para sexta-feira, oferecerá mais clareza sobre a situação do mercado de trabalho.

Às 11h31, horário de Brasília, o Dow Jones Industrial Average subia 0,63%, a 38.828,90 pontos, o S&P 500 avançava 0,72%, a 5.114,98 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,99%, a 16.098,12.