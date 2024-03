Wall Street fecha em alta moderada

A bolsa de Nova York encerrou em alta nesta quarta-feira (6), mas com um aumento limitado após a forte queda de terça, em um mercado cauteloso antes do relatório de emprego nos Estados Unidos que será divulgado no final desta semana.

O Dow Jones subiu 0,20%, o índice tecnológico Nasdaq avançou 0,58% e o ampliado S&P 500 teve alta de 0,51%.

"Estávamos prontos para uma recuperação", resumiu Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers. "Os investidores estão buscando oportunidades e se posicionando após a queda de ontem [terça-feira]. Mas o impulso é moderado."

De fato, os índices perderam força no final do dia.

Para Sosnick, esse comportamento se deve a certa prudência antes do relatório mensal de emprego nos Estados Unidos.

O dia foi marcado por contrastes no quadro de ações.

Meta (+1,20%) e a imparável Nvidia (+3,18%) fecharam no verde, enquanto outras grandes empresas de tecnologia caíram.

Especificamente, a Tesla foi atingida negativamente, com uma queda de 2,32%. Um analista do Morgan Stanley aponta para uma decepção com os resultados do fabricante de carros elétricos para o primeiro semestre.

Isso se deve a um cenário que se deteriora para a fabricante devido ao fortalecimento dos concorrentes chineses e ao avanço dos veículos híbridos, que a Tesla não produz.

Além das compras a preços acessíveis, Wall Street reagiu positivamente às declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no Congresso.

"Se a economia evoluir em geral como esperamos, provavelmente será apropriado começar a flexibilizar a política [monetária, baixar as taxas] em algum momento deste ano", disse Powell em seu discurso preparado para os membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, que realizou a primeira de duas audiências regulares do chefe do banco central, nesta quarta-feira. Na quinta-feira, Powell irá ao Senado.

Os operadores reagiram pouco aos problemas do banco New York Community Bancorp (NYCB).

As ações do banco caíram mais de 40% antes de sua negociação ser suspensa. Posteriormente, a empresa anunciou que obteve US$ 1 bilhão (R$ 4,94 bilhões) em novos capitais de um grupo de investidores e suas ações dispararam, fechando com um ganho de 7,45%.

