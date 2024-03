Wall St sobe após Powell acender expectativa de corte de juro este ano

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os três principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta quarta-feira, depois que dados econômicos e comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçaram expectativas de que o banco central dos Estados Unidos reduzirá sua taxa básica de juros este ano.

Powell disse nesta quarta-feira que ainda espera que o Fed corte juros e que a economia dos EUA não parece estar nem perto de uma recessão, embora ele tenha evitado se comprometer com um cronograma para cortes nos custos de empréstimos, já que o progresso na redução da inflação não está garantido.

Em falas preparadas antes de depoimento no Congresso, Powell disse que a inflação havia "diminuído substancialmente" desde que atingiu o maior nível em 40 anos em 2022, mas que os formuladores de política monetária ainda precisam de "maior confiança" no declínio das pressões de preço antes de reduzir os juros.

"Ele deixou claro que o Fed prevê cortes nos juros este ano. Isso é o que os mercados precisavam ouvir. A mensagem foi formulada em alguns termos ambíguos? Sim, mas de modo geral a mensagem foi clara", disse Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial. "Não se trata de "se", mas de "quando" o Fed iniciará uma política de flexibilização da taxa básica."

Dados mostraram que a folha de pagamento privada dos EUA aumentou um pouco menos do que o esperado em fevereiro.

E o relatório Jolts mostrou que as vagas de emprego caíram marginalmente em janeiro, enquanto as contratações diminuíram.

O Dow Jones subiu 0,20%, para 38.661,05 pontos. O S&P 500 teve ganho de 0,51%, para 5.104,76 pontos. O Nasdaq avançou 0,58%, para 16.031,54 pontos.

Nove dos 11 principais setores industriais do S&P 500 encerraram no território positivo nesta quarta-feira, liderados pelos de serviços públicos, que são mais sensíveis aos juros, com alta de quase 1%, e de tecnologia da informação, que subiu 0,9%. O setor de consumo discricionário foi o que mais perdeu, com queda de 0,4%.