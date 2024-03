VW Polo ganha versão 'aventureira' de olho no agro; veja como é a novidade

A Volkswagen anunciou a chegada de uma nova versão do Polo. 'Aventureiro', o novo Polo Robust é baseado na versão de entrada Track, porém com suspensão elevada e visual exclusivo na dianteira.

Com vendas limitadas para frotistas, a novidade, cujo preço ainda será informado pela fabricante, mira o 'mercado agro', que busca um veículo robusto e acessível para pegar no batente em fazendas e outros empreendimentos rurais.

Como é o VW Polo Robust

Imagem: Divulgação

A Volkswagen vai revelar todos os detalhes do Polo Robust na feira agropecuária Expodireto Cotrijal, realizada em Não-Me-Toque (RS) de 4 a 8 de março.

A marca inicia no evento a pré-venda do Polo Robust - que traz o mesmo nome da Saveiro em sua versão mais acessível. Desenvolvido juntamente ao público do agro, o veículo tem suspensão elevada dianteira e traseira e tem dois kits exclusivos de acessórios.

O primeiro traz capas para banco em vinil, revestimento para assoalho de borracha e protetor da grade frontal. O segundo possui todos os itens anteriores e acrescenta tapete de borracha no porta-malas e engate para reboque.

Imagem: Divulgação

Quanto à parte mecânica, o Polo Robust tem exatamente o mesmo conjunto da versão Track: motor 1.0 aspirado de três cilindros com 84 cv de potência a 6.500 rpm e torque de 10,3 kgfm a 3.000 rpm. O câmbio é manual de cinco marchas.

O Volkswagen Polo Robust ainda traz um para-choque que o diferencia da Polo Track.

O preço ainda será anunciado, mas não será muito diferente daquele praticado para a configuração Track: R$ 87.990.

