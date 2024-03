Vídeo mostra momento da queda de avião da PF no aeroporto da Pampulha

Imagens mostram o momento exato da queda de um avião de pequeno porte da Polícia Federal no aeroporto da Pampulha, em BH, nesta quarta-feira (6). Duas pessoas morreram e uma ficou ferida.

O que aconteceu

O Cessna Aircraft 208B chegou a decolar, mas caiu instantes depois. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, caindo na área lateral da pista.

Imagens mostram muito fogo e fumaça no local da queda. Vídeos do acidente foram compartilhados nas redes sociais.

Não há detalhes sobre as causas da queda. Segundo os bombeiros, o incêndio foi debelado e a aeronave está fora da pista. A equipe recebeu o chamado de emergência por volta de 14h30.

O acidente

Duas pessoas morreram carbonizadas e uma foi socorrida. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros levou o homem ferido para o hospital João XXIII.

As vítimas fatais são os policiais federais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. O terceiro tripulante, que foi socorrido, é o mecânico Walter Luís Martins, contratado de uma empresa terceirizada. Segundo a PF, ele se encontra em atendimento, lúcido e orientado.

Aeroporto funciona normalmente. Como ocorrência foi fora da faixa de pista, pousos e decolagens seguem normalmente, segundo a assessoria de imprensa.

"O Aeroporto da Pampulha informa que os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B na tarde desta quarta-feira (6)", informou a administração do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, em nota.

Esta é a terceira ocorrência com o avião. Em 2020 e em 2019, foram registrados dois incidentes de "estouro de pneu", de acordo com dados do Cenipa. O mais recente em um pouso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o primeiro em Jundiaí (SP).

Guilherme de Almeida Irber estava no avião da PF que caiu em BH Imagem: Reprodução/Redes Sociais - Arquivo Pessoal

PF, Lula e associações lamentam acidente

PF lamentou o ocorrido e disse que investiga o caso. "A Polícia Federal informa, com profundo pesar, que uma aeronave pertencente à instituição sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (6/3) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte/MG", diz a nota.

A Polícia Federal já iniciou investigação para apurar as circunstâncias do acidente, envolvendo a aeronave Cessna Caravan 206B, e enviará nas próximas horas peritos especialistas em segurança de voo e acidentes aéreos para auxiliar nas apurações. O Diretor-Geral da instituição, Andrei Rodrigues, também irá ao local. A Polícia Federal se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e decreta luto oficial de três dias.

Polícia Federal, em nota

O presidente Lula disse que recebeu a notícia "com grande pesar". "Com grande pesar soube do acidente envolvendo avião da Polícia Federal em Belo Horizonte e do falecimento de dois agentes, Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto, que estavam a bordo", escreveu no X, antigo Twitter.

Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho da Polícia Federal pela perda.

Presidente Lula

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também lamentou as mortes. "Manifestamos nosso profundo pesar pelo acidente e nossas condolências", diz nota emitida pela pasta.

Garanto que nada faltará às famílias dos dois agentes que pereceram exercendo suas funções em prol da sociedade brasileira.

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública

Associação e sindicato prestam solidariedade a familiares e amigos. "A APCF se solidariza com os familiares e amigos dos agentes e apresenta suas condolências neste momento de dor para toda a Polícia Federal. Que a família e amigos encontrem forças para enfrentar essa perda irreparável", disse a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais.

O SINPEF- MG lamenta profundamente o falecimento dos colegas Agentes de Polícia Federal, e comandantes da aeronave Cessna Grand Caravan, José de Moares Neto e Guilherme de Almeida Irber, na tarde desta quarta-feira (6), após um acidente com a aeronave. A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos e o desejo de que encontrem conforto nesse momento de dor.

Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais

FAB vai investigar

A FAB informou que investigadores foram acionados para apurar as causas do acidente. "A conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz a Força Aérea Brasileira.

"Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados no Rio de Janeiro (RJ), foram acionados, nesta quarta-feira (06/03), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-AAB, em Belo Horizonte (MG)", diz a nota da FAB.