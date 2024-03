Vice critica Cláudio Castro após ser demitido de secretaria: 'Retaliação'

O vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (MDB), classificou como "erro político gravíssimo" e "retaliação" a sua retirada do comando da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade pelo governador Claudio Castro (PL).

O que aconteceu

Pampolha disse que a decisão dava descontinuidade a um "trabalho exitoso". "Acho que houve injustiça e erro político gravíssimo, mas vamos continuar à disposição da população em uma outra frente", declarou em entrevista concedida nesta quarta-feira (6) à rádio CBN Rio. No lugar dele, entrou Bernardo Rossi (Solidariedade), que ocupava a Secretaria de Governo.

Cláudio Castro demitiu o vice-governador do cargo de secretário do Ambiente e Sustentabilidade na segunda-feira (5). Thiago Pampolha ocupava o cargo desde 2020, quando Castro assumiu o governo do Rio após o afastamento do ex-governador Wilson Witzel, que sofreria um impeachment depois.

Recentemente, uma troca de partido afetou a relação entre o governador e seu vice. Pampolha deixou o União Brasil e se filiou ao MDB para se antecipar em relação à disputa estadual de 2026, o que gerou rusgas na relação dos dois, relatou a Folha de São Paulo.

Pampolha afirmou que Castro não havia concordado com a troca de partido, mas tinha sinalizado respeito. A conversa entre ambos aconteceu antes do vice-governador aceitar o convite a ir para o MDB, relatou.

Governador achou que atuação na tragédia causada pela chuva da Baixada Fluminense foi lidada com "superexposição", disse vice. Além da questão político-partidária, Pampolha avaliou que a atuação da secretaria após as chuvas que deixaram 13 mortos no Rio, em janeiro, também pesou na decisão de Castro.